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رياضة

رئيس سانت إيتيان بريء.. صحفي بـ "سكاي سبورتس" يفجر مفاجأة بشأن تصريحات العمولة

السبت 16/يناير/2021 - 06:01 م
رولاند رومير
رولاند رومير
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محمد السعيد
كشف التونسي محمد أمين كناني الصحفي بشبكة سكاي سبورتس العالمية مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تصريحات رولاند رومير رئيس نادي  نادي سانت إيتيان المثيرة للجدل، حول صفقة مصطفى محمد، لاعب الزمالك.

وأثار رولاند رومير رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي، الجدل خلال الساعات الماضية في الشارع الرياضي المصري، بعد تصريحاته الخطيرة، بشأن صفقة مصطفى محمد.

وقال رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، على قناة "النهار الخميس الماضي " وفقا لترجمة البرنامج  : "  هناك بعض الأشخاص من داخل نادي الزمالك طلبوا عمولة للموافقة على بيع مصطفى محمد للنادي الفرنسي، وسأذكر أسماء هؤلاء الأشخاص في حال فشل الصفقة؛ لأنهم طلبوا عمولة، وسأكشف عنهم لو الصفقة لم تتم، ولن أتحدث في ذلك الملف في الوقت الجاري، طالما المفاوضات جارية".

الصحفي التونسي محمد أمين كناني، قال في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": انا أفهم اللغة الفرنسية جيدا، وأؤكد أن رومير لم يقل أن بعضا من مسؤولي نادي الزمالك طلبوا عمولات من أجل اتمام صفقة مصطفى محمد".

وأشار إلى أن: "ترجمة قناة النهار كان بها بعض الأخطاء، رئيس نادي سانت إيتيان، قال: إن بعض الأشخاص طلبوا عمولات، ولم يحدد إذا كانوا من داخل الزمالك أم وكلاء، فقد يكون من طلب؛ هو وكيل اللاعب، أو بعض الأشخاص المقربين من مصطفى محمد؛ للمساهمة في اتمام الصفقة، وهذا شيئ طبيعي يحدث في معظم الصفقات.

وأضاف: " رئيس سانت إيتيان تحدث في الإعلام؛ للضغط على إدارة نادي الزمالك، ولكن هذه أمور لا تقال في العلن، وإذا تصرف في كل صفقة بهذه الطريقة؛ أعتقد أنه لن يتعامل معه أي نادٍ في المستقبل".

وقرر نادي الزمالك إيقاف المفاوضات مع نادي سانت إيتيان، كما طالب النادي، "رومير" بالكشف عن الأشخاص الذين طلبوا منه عمولات من أجل إنهاء الصفقة.
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