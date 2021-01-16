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أخبار العالم

فرنسا: إيران تعمل على بناء قدرات نووية.. والاتفاق النووي لا يكفي

السبت 16/يناير/2021 - 11:55 م
وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان
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قسم الخارجي
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن إيران تعمل على بناء قدرات نووية.

وأضاف الوزير الفرنسي في تصريح صحفي نقلته وكالة رويترز: "من المهم الترتيب لعودة إيران وأمريكا للاتفاق النووي لعام 2015".

وأضاف لودريان أن إحياء الاتفاق النووي لا يكفي، وتابع "هناك حاجة لمحادثات صعبة بشأن الصواريخ الباليستية وأنشطة إيران الإقليمية".

كانت إيران أعلنت بدء تخصيب اليورانيوم  بنسبة تصل إلى 20%، في تصعيد خطير وتحدي للعقوبات الدولية المفروضة على طهران.

يأتي ذلك بينما تشير تقارير إعلامية إلى أن إيران اتخذت خطوة جديدة نحو إنتاج محتمل للأسلحة النووية، وبدأت في تصنيع مادة رئيسية في الرؤوس الحربية النووية.
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