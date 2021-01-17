وزير النقل يرد على الجدل حول مبلغ 360 مليار جنيه تكلفة خط القطار الكهربائي السريع

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن تكلفة مشروع القطار السريع ستزيد عن 360 مليار جنيه لجميع المراحل، لافتا إلي أنه سيتم تسديدها بعد 6 سنوات من تنفيذ المشروع وحتي 20 عامًا.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،:" لن ندفع أي مبالغ خلال الـ6 سنوات الأولى لتنفيذ المشروع، ولكن نبدأ في السداد بعد ذلك على مدار 20 عامًا.





وتابع:" هناك جزء كبير من التكلفة الإجمالية للمشروع والتي تبلغ 360 مليار جنيه سيذهب إلى شركة سيمنز الألمانية وهي متعلقة بالوحدات المتحركة والأنظمة في المحطات، بجانب الصيانة وقطع الغيار، بينما يذهب الجزء الأكبر إلى شركات مصرية.





ونوه إلي أن القطار سيمتد في مرحلته الثانية إلى صعيد مصر انطلاقًا من الغردقة وربطها بمحافظات قنا وسفاجا والأقصر، ثم مرحلة ثالثة من أكتوبر إلى مدن غرب النيل والمدن الجديدة.