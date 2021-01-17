كامل الوزير: القطار السريع يصل قنا وسفاجا وبنغازي

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن أحد الخطوط لشبكة القطارات السريعة سيصل إلى مدينة السلوم ومنها إلى مدينة بنغازي الليبية.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة " إم بي سي مصر": "لن ندفع أي مبالغ خلال الـ6 سنوات الأولى لتنفيذ المشروع، ولكن نبدأ في السداد بعد ذلك على مدار 20 عامًا.





وتابع: "هناك جزء كبير من التكلفة الإجمالية للمشروع والتي تبلغ 360 مليار جنيه سيذهب إلى شركة سيمنز الألمانية وهي متعلقة بالوحدات المتحركة والأنظمة في المحطات، بجانب الصيانة وقطع الغيار، بينما يذهب الجزء الأكبر إلى شركات مصرية.





وأشار إلى أن القطار سيمتد في مرحلته الثانية إلى صعيد مصر انطلاقًا من الغردقة وربطها بمحافظات قنا والبحر الأحمر- سفاجا - والأقصر، ثم مرحلة ثالثة من أكتوبر إلى مدن غرب النيل والمدن الجديدة.



