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فن

سمير صبري: بليغ حمدي قال محدش يبوس وردة في فيلم حكايتي مع الزمان

الأحد 17/يناير/2021 - 02:32 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قال الفنان سمير صبرى إن بليغ حمدى طلب ألا يقبل أحد الفنانة وردة في فيلم حكايتى مع الزمان.

وأضاف صبرى خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس بقناة الحياة: "رشدى أباظة قال متخلقش اللى ياخد واحدة من رشدى أباظة، وطلب أنه ياخد وردة في نهاية الفيلم حكايتي مع الزمان بعد الأغنية وأنا أخدت البت الصغيرة، وكنا في العرض الخاص للفيلم بسينما ديانا والناس صفقت لما أخدت البنت، فقال لى رشدى أباظة سرقت الفيلم مننا، فقلت له خلى الست تنفعك.

وتصدر  الفنان سمير صبري محركات البحث على جوجل بوصفه من أهم الأخبار التي نالت اهتمام المتابعين، بعد  لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، على شاشة قناة الحياة، وتسابق رواد ونشطاء السوشيال ميديا في البحث عن أهم المعلومات والمحطات في حياة سمير صبري سواء الفنية أو الإنسانية.

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