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وزير النقل: اتخذنا الإجراءات لعدم تضرر سكان الزمالك من حفر المترو.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 12:57 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
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حمزة شعيب
أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن ماكينة حفر مترو الأنفاق تجاوزت منطقة الزمالك بسلام وفي طريقها لمنطقة الكيت كات.

وتابع الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": "العمارات المائلة في منطقة الزمالك لم تتأثر وهناك لجنة ستقيم أوضاع العمارات التي كانت قد تضررت بسبب الحفر، كما أنه تتم دراسة عودة السكان لها مرة أخري.

وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات لضمان عدم تضرر سكان المنطقة من عمليات الحفر حتى انتهاء العمل.

وعن  الطريق الدائري، أكد وزير النقل، أن أعمال التوسعات تسير بشكل جيد وقريبا يتم الانتهاء من أعمال التطوير بطريق الدائري.
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