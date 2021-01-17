مدرب يد المغرب: نواجه سوء حظ.. وانتظرونا بعد 3 أعوام

أكد نور الدين البوحديوي، المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة اليد، أن فريقه واجه سوء حظ واضح في أول مواجهتين بالمونديال، والذين خسرهما أمام الجزائر والبرتغال.





وقال البوحديوي، في تصريحات صحفية: "نلعب الشوط الأول بشكل جيد ونتراجع في الشوط الثاني، وهو ما كلفنا الخسارة بخلاف أن منتخب البرتغال يملك بدلاء على أعلى مستوى بينما لم نمتلك ذلك".





وأضاف: "قدمنا مباراة جيدة في الشوط الأول، لكن قوة البرتغال وبدلائها أجبرتنا على الخسارة، ولم نكن نمتلك البدلاء وضربنا الإرهاق، واضطررت لإشراك اللاعبين الشباب لإكسابهم الخبرة في البطولة".



