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رياضة

حسن قداح: مررت بظروف صعبة قبل المونديال

الأحد 17/يناير/2021 - 06:33 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أبدى حسن قداح، نجم منتخب مصر لكرة اليد، سعادته بالفوز على مقدونيا بنتيجة 38-19، أمس السبت بالجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر.

وقال قداح في تصريحات صحفية: "قدمنا مباراة قوية، وكنا نعلم جيدًا قوة المنتخب المقدوني وكان هدفنا الفوز منذ البداية".

وأشار إلى أنه فخور بالمشاركة لأول مرة في بطولة العالم للكبار، مهديًا جائزة أفضل لاعب بمباراة مقدونيا إلى عائلته التي ساندته كثيرًا في الفترة الأخيرة.

وأضاف: "مررت بظروف صعبة قبل المونديال لأنني ابتعدت عن كرة اليد منذ فترة بسبب إصابتي في كاحل القدم ثم إصابتي بفيروس كورونا ولم أخض مباريات رسمية منذ مدة".

وتابع:" أنا سعيد بتسجيل 6 أهداف والحصول على لقب رجل المباراة وأتمنى أن نواصل مسيرتنا نحو إنجاز مميز".

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