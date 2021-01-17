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سيارات

لادا تعلن عن موعد طرح السيارة نيفا الجديدة 2021

الأحد 17/يناير/2021 - 12:00 م
لادا نيفا
لادا نيفا
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كريم عاطف

نشرت شركة لادا الروسية مقطع فيديو تشويقيا للسيارة الأكثر انتظارا من طرازات الشركة منذ عام 2018 بعد استعراضها خلال معرض موسكو للسيارات فى ذلك الوقت.


ظهرت فى مقطع الفيديو التشويقى السيارة لادا نيفا المدمجة للطرق الوعرة الجديدة كليًا، والتى لم تظهر منذ عام 2018، ومنذ ذلك الوقت ينتظر محبو السيارة الشهيرة المزيد من التوضيح من جانب شركة لادا بشأن مصير هذه السيارة.

 

وقالت شركة لادا إن إطلاق نيفا سيفتح آفاقًا جديدة للعلامة التجارية، وسيساعدها على توسيع وجودها خارج السوق الروسية، وستواصل تحولها لتصبح شركة تصنيع سيارات فعالة وتنافسية على مستوى عالمي، وستعمل على تعميق علاقاتها مع داسيا، حيث ستشترك الشركتان في منصة واحدة.


وأوضحت شركة لادا أن السيارة الجديدة كليا نيفا، ستكون واحدة من أربعة طرازات جديدة ستطلقها العلامة التجارية بحلول عام 2025، أما نموذجها الإنتاجي فسيظهر للمرة الأولى في عام 2024.


وتظهر السيارة لادا نيفا فى الفيديو التشويقى بتصميم قوي مستوحى من نيفا الأصلية التي تم إطلاقها في عام 1977، وبالطبع سيختلف نموذج الإنتاج قليلًا، وستعتمد نيفا الجديدة على منصة CMF-B.


وذكرت شركة لادا مسبقا أنه سيتم انطلاق سيارة SUV جديدة تنتمي إلى الفئة C، وهي فئة السيارات متوسطة الحجم، وذلك بحلول عام 2025، أما السيارة نيفا الجديدة فيعتبر إصدارها خليفة لبرنامج Niva Travel الذي تم تحديثه مؤخرًا.

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