كيفية حماية جنوط السيارة من السرقة.. ونصائح ذهبية للحفاظ عليها

الجنوط المعدنية جزء هام داخل المنظومة الحركية للسيارة، وبشكل خاص فمن الممكن أن تعبر عن اللمسات الفنية لمالكها كاختيار التصميم واللون المناسب، وتشكل أيضًا نظرية هندسية تحتوي على الكثير من مفاهيم الثبات والأداء الرياضي.
وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أهم النصائح لحماية جنوط سيارتك من السرقة و للحفاظ عليها.
1- صواميل الأمان المعدنية
توجد هذه الصواميل المعدنية داخل محال بيع كماليات السيارات، وهي عبارة عن 4 قطع تشبة الصامولة المعدنية التي تربط بين الجنوط و بين الجزء الداخلي، ولكن هذه الصواميل مزودة بقفل خفي، و بمفتاح خاص يكون بحوذة مالك السيارة، وعند الرغبة في حالة استبدال الاطار لابد أولا من فتح هذا القفل احلال الاطار بالطريقة التقليدية، و يعتبر هذا القفل هو وسيلة أمام مبتكر للحماية من حوادث سرقة الجنوط.
2- المطبات الاصطناعية و الحفر العنيفة
لكي تحافظ على جنوط سيارتك فمن الضروري أن تتجنب الحفر العنيفة و النتوئات المختلفة، و يجب أيضًا خوض المطبات الصناعية بطريقة صحيحة و هادئة، وذلك لتفادي حدوث تلفيات قد تقع بالجسم الداخلي بالجنط.
3- طريقة الاصطفاف الصحيحة
نلاحظ في بعض الجنوط وجود خدوش عميقة، والسبب في ذلك هو اصطدام الجنط بأحد الأرصفة اثناء عملية الاصطفاف، أو الاحتكاكات العنيفة الناتجة عن تلك العملية، و لذلك فمن الضروري أتقان أمر الاصطفاف جيدًا و الابتعاد عن الاجسام الصلبة.
4- نظافة الجنوط والعجلات
للحصول على مظهر لامع و فريد قم بتنظيف الجنوط من وقت إلى اخر، عبر استخدام المياه و سوائل التنظيف، وذلك لبقائها براقة طول الوقت و أيضًا لازالة التراكمات الطينية والاتساخات أول بأول.
وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أهم النصائح لحماية جنوط سيارتك من السرقة و للحفاظ عليها.
1- صواميل الأمان المعدنية
توجد هذه الصواميل المعدنية داخل محال بيع كماليات السيارات، وهي عبارة عن 4 قطع تشبة الصامولة المعدنية التي تربط بين الجنوط و بين الجزء الداخلي، ولكن هذه الصواميل مزودة بقفل خفي، و بمفتاح خاص يكون بحوذة مالك السيارة، وعند الرغبة في حالة استبدال الاطار لابد أولا من فتح هذا القفل احلال الاطار بالطريقة التقليدية، و يعتبر هذا القفل هو وسيلة أمام مبتكر للحماية من حوادث سرقة الجنوط.
2- المطبات الاصطناعية و الحفر العنيفة
لكي تحافظ على جنوط سيارتك فمن الضروري أن تتجنب الحفر العنيفة و النتوئات المختلفة، و يجب أيضًا خوض المطبات الصناعية بطريقة صحيحة و هادئة، وذلك لتفادي حدوث تلفيات قد تقع بالجسم الداخلي بالجنط.
3- طريقة الاصطفاف الصحيحة
نلاحظ في بعض الجنوط وجود خدوش عميقة، والسبب في ذلك هو اصطدام الجنط بأحد الأرصفة اثناء عملية الاصطفاف، أو الاحتكاكات العنيفة الناتجة عن تلك العملية، و لذلك فمن الضروري أتقان أمر الاصطفاف جيدًا و الابتعاد عن الاجسام الصلبة.
4- نظافة الجنوط والعجلات
للحصول على مظهر لامع و فريد قم بتنظيف الجنوط من وقت إلى اخر، عبر استخدام المياه و سوائل التنظيف، وذلك لبقائها براقة طول الوقت و أيضًا لازالة التراكمات الطينية والاتساخات أول بأول.