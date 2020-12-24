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سيارات

تعرف على سبب وجود فتحات في جنوط السيارة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:04 م
جنوط السيارة
جنوط السيارة
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أماني نوار
يسعى دائما مصممو كبرى شركات صناعة السيارات إلى تطوير وتحديث كل قطعة في السيارة، وذلك لتعطي أفضل تجربة قيادة مميزة لعملائها.


ومن أكثر هذه التصميمات هو جنوط السيارة، التي تأتي مفرغة مع بعض الدوائر والثقوب .


ويقدم موقع "صدى البلد "السبب الحقيقي في وجود فتحات بجنوط السيارة .


يعتبر السبب الرئيسي في وجود الفتحات داخل الجنوط هو ارتكاز الوزن ، وهذا يضيف للسيارة المزيد من الثبات على الطريق، خاصة على السرعات العالية .


أما السبب الثاني هو توزيع وزن السيارة بالتساوى جنبا إلى جنبا ، وذلك بالاعتماد على الحد الأدنى من وزن الجنوط.
 

كما تعزز الجنوط هذا التصميم في خوض السيارة للمناورات ، بالإضافة إلى الثبات في المنعطفات .


وتقوم تلك الفتحات بدخول الهواء إلى الطنابير ، وبالتالي للحصول على تهوية جيدة لتستمر في عمليتها بشكل مستقر .


كما سيواجه العديد من ملاك بعض السيارات العديد من العيوب في عملية استبدال الجنوط العادية بالرياضية ، وذلك حيث صممت السيارات بمحركات تستطيع حملها ، والسير بوزن محدد ، ولكن أكثر من هذا الوزن سيرتفع مجهود المحرك ، مع ارتفاع مجهود المحرك تستهلك السيارة الكثير من الوقود فوق العادة.

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