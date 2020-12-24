تعرف على سبب وجود فتحات في جنوط السيارة





ويقدم موقع "صدى البلد "السبب الحقيقي في وجود فتحات بجنوط السيارة .





يعتبر السبب الرئيسي في وجود الفتحات داخل يعتبر السبب الرئيسي في وجود الفتحات داخل الجنوط هو ارتكاز الوزن ، وهذا يضيف للسيارة المزيد من الثبات على الطريق، خاصة على السرعات العالية .





أما السبب الثاني هو توزيع وزن السيارة بالتساوى جنبا إلى جنبا ، وذلك بالاعتماد على الحد الأدنى من وزن الجنوط.





كما تعزز كما تعزز الجنوط هذا التصميم في خوض السيارة للمناورات ، بالإضافة إلى الثبات في المنعطفات .





وتقوم تلك الفتحات بدخول الهواء إلى الطنابير ، وبالتالي للحصول على تهوية جيدة لتستمر في عمليتها بشكل مستقر .





كما سيواجه العديد من ملاك بعض السيارات العديد من العيوب في عملية استبدال الجنوط العادية بالرياضية ، وذلك حيث صممت السيارات بمحركات تستطيع حملها ، والسير بوزن محدد ، ولكن أكثر من هذا الوزن سيرتفع مجهود المحرك ، مع ارتفاع مجهود المحرك تستهلك السيارة الكثير من الوقود فوق العادة.



