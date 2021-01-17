شاهد.. ماذا يحدث بعد الضغط على زر START أثناء سير السيارة

فى الماضى كان يخشى قائد السيارة التقليدية أثناء السير من تحريك مفتاح التشغيل لما يسببه من مشاكل فى بادئ الحركة أو المرش كما يسمى، ولكن هل يختلف الأمر فى السيارات الحديثة أم لا.





خلال السطور التالية نتعرف على ماذ يحدث بعد الضغط على زر START أثناء سير السيارة.





فى السيارات القديمة عندما يدير السائق لمفتاح التشغيل اثناء سير السيارة ويؤدي هذا الى سماع صوت مزعج قادم من محرك السيارة وطبعا قد تؤدي هذه العملية اذا استمرت الى تلف بادئ الحركة او المرش .





أما السيارات الحديثة فيتوافر فى معظمها زر START بدلا من مفتاح التشغيل ، و عند الضغط عليه أثناء السير لايحدث شئ او ضرر نهائى ، وتبقى السيارة فى وضعها الطبيعى ، لأنه قد يحصل ذلك بالخطأ عند القيادة وتلامس زر START ، لذلك عملت عليه الشركات المصنعة وأخدته بعين الاعتبار .





وطريقة إيقاف محرك السيارة التي تتوفر على زر التشغيل START ، هو بالضغط لمدة 3 ثواني بشكل مستمر عليه عندها سيتوقف المحرك عن العمل حتى لو كانت السيارة تسير .





ولكن ينصح خبراء السيارات بعدم هذه الخطوة أثناء السير لأن توقيف محرك السيارة عن العمل أثناء السير خطير جدًا، فهو يؤدي إلى توقف أنظمة التوجيه والفرامل عن العمل في أغلب السيارات.





كما أن الفرامل فى السيارة ستصبح متحجرة ولا تعمل، وصعوبة تدوير مقود السيارة أو الدركسيون، وبالتالي عدم التحكم في السيارة ولا تستطيع إيقافها وفي بعض السيارات قد يغلق الدركسيون، وبالتالي لاتستطيع تحريكه نهائيًا.





ولذلك فإن تجربة هذه الخطة يحدث أضرارا كثيرة فى محرك السيارة والمارش، بالإضافة إلى تعرض السائق ومن حولك إلى وقوع حوادث كثيرة.