القبض على مسلح يحمل تصريحًا مزيفًا لحضور حفل تنصيب بايدن

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الشرطة الأمريكية في واشنطن أوقفت رجلا مسلحا ومدجّجا بالذخيرة في محيط مبنى الكابيتول حيث ستقام الأربعاء مراسم تنصيب جو بايدن.





وقالت إن ويزلي آلن بيلر كان موجودا مساء الجمعة عند نقطة تفتيش على مقربة من مبنى الكابيتول، مقر مجلسي النواب والشيوخ، وكان بحوزته اعتماد مزيّف لحضور مراسم التنصيب.





وعثرت الشرطة أيضا معه على مسدس محشو وأكثر من 500 طلقة ذخيرة، وقد تم توقيفه.





وتشهد العاصمة الأمريكية حالة استنفار أمني خلال الأيام الماضية حيث انتشرت مظاهر التواجد الأمني المشدد من حواجز خرسانية وأسلاك شائكة في المنطقة المحيطة بمقر الكونجرس، بعد اقتحامه في 6 يناير للاقتحام من قبل مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.





وتخشى السلطات تجدد الاضطرابات على هامش تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وأن تمتد أي أعمال عنف محتملة في واشنطن إلى مختلف أنحاء البلاد.