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فن

بصورة نادرة.. درة تستعيد ذكرياتها مع والدها عبر إنستجرام

الأحد 17/يناير/2021 - 08:37 ص
درة و والدها
درة و والدها
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ندى فكري

نشرت الفنانة درة صورة جديدة من خلال خاصية الستوري  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت درة في صورة نادرة لها مع والدها واستعادت ذكرياتهما، مما أثار إعجاب الجمهور.


واحتفلت الفنانة التونسية درة زروق، يوم الأربعاء 13 يناير، بعيد ميلادها الـ 41، حيث ولدت في مثله عام 1980، وهي من النجمات اللاتي يخطفن الأنظار في مختلف المناسبات.


وكانت "درة" ردت على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة ثانية، وأن زوجها المهندس هاني سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة: "كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجلًا يحبني وأحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له.. وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي.. وشكرًا لكل من فرح لي". 


وكانت "درة" شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.

بصورة نادرة.. درة تستعيد ذكرياتها مع والدها عبر إنستجرام
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