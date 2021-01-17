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أخبار العالم

بريطانيا تفرض حجرا صحيا على جميع الوافدين إليها في مواجهة سلالة كورونا الجديدة

الأحد 17/يناير/2021 - 09:40 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أصدر وزراء المملكة المتحدة أوامر بوضع خطط لحملة جديدة على حدود بريطانيا لوقف تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تقوض جهود التطعيم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية -على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- أن السلطات طلبت من المسؤولين الاستعداد لإنشاء فنادق الحجر الصحي لأولئك الذين يصلون إلى بريطانيا واستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) وتقنية التعرف على الوجه للتحقق من بقاء الأشخاص في الحجر الصحي.

تأتي هذه التحركات في الوقت الذي يزداد فيه تفاؤل الوزراء بأنهم سيحققون هدفهم المتمثل في تطعيم 14 مليون شخص الأكثر ضعفا بجرعة واحدة على الأقل بحلول 15 فبراير المقبل.

ومن المقرر فتح 10 مراكز للتلقيح الجماعي ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا غدًا الاثنين بتوقيت بريطانيا المحلي.
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