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الصحة: تحور في كورونا وارد جدًا ومتوقع في الفيروسات كافة.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 10:05 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ريهام فيكتور
قالت دكتور نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن فيروس كورونا مرض يصيب الجهاز التنفسى بالأساس لكن يصيب أجهزة أخرى والأعراض متفاوتة من شخص لآخر.

وأضافت أن فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الفيروس يصيب الجهاز الهضمى والمناعى والدورى، وهو معروف من بداية الجائحة ولكن الآن نحن نتابع داخل المستشفيات هل هناك زيادة فى نسب أعراض جهاز عن آخر أم لا.

وأشارت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إلى أنه لا يوجد تغير واضح فى الحالة الاكلينيكية أو شدة المرض، وحتى الآن الأعراض ثابتة إلى حد كبير، منوهة إلى أن تحور فيروس كورونا وارد جدًا ومتوقع في كافة الفيروسات.

وتابعت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، أن التغير فى فيروس كورونا حدث فى تركيبه نفسه بشكل بسيط، لافتة إلى أن بعض الدول أعلنت عن وجود سلالات جديدة للفيروس والبعض الآخر لم يعلن.

وأكدت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، أن صانعى لقاحات الفيروسات يلاحظون الأجزاء الثابتة بالفيروس ويعملون عليها وفى حالة حدوث التحور المتوقع بالفيروس لا يؤثر على الفاعلية، فإذًا تحور الفيروس لم يؤثر على فاعلية اللقاح إلى الآن.
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