قمة نارية بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.. الليلة





ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز في مباراة الليلة لتقاسم الصدارة مع مانشستر يونايتد.





في المقابل يطمح الشياطين الحمر بقيادة النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق، في انتزاع الفوز من محمد ليفربول، للابتعاد بصدارة البريميرليج.





يذكر أن آخر مباراة جمعت ليفربول ومانشستر يونايتد كانت في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وتفوق الريدز بهدفين دون رد، سجلهما فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح.



وتعد هذه المرة الأولى التي يتصدر فيها فريق مانشستر يونايتد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.





ويتصدر فريق مانشستر يونايتد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.





ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة بين ليفربول ومانشستر يونايتد بدون حضور الجماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا المسجد " كوفيد 19".





يستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإنجليزي.