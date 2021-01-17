صلاح يتحدى فيرنانديز.. التشكيل المتوقع لقمة ليفربول ومانشستر يونايتد

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، منافسه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "أنفيلد" في قمة الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويتصدر مان يونايتد جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 36 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على ليفربول حامل اللقب والذي يحتل المركز الثالث متأخرًا عنه بفارق 3 نقاط.





وستكون المباراة خارج التوقعات نظرًا لتشابه مستواهما المتقارب هذا الموسم، بالإضافة إلى الصراع على صدارة البريميرليج.





واتفقت الصحف الإنجليزية على التشكيلة المتوقعة للقمة والتي جاءت كالتالي:



