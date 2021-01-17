إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

شهد الطريق الفرعى صفط - ميدوم بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، تصادم دراجة بخارية بمركبة توك توك، وتم نقل المصابين للمستشفى.





وأصيب أربعة أشخاص فى حادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك على طريق صفط - ميدوم بمركز الواسطى شمال بنى سويف.



