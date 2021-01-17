إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

شهد الطريق الفرعى صفط - ميدوم بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، تصادم دراجة بخارية بمركبة توك توك، وتم نقل المصابين للمستشفى.
وأصيب أربعة أشخاص فى حادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك على طريق صفط - ميدوم بمركز الواسطى شمال بنى سويف.
ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من عبد الله عباس عبد الله، 53 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري ورجاء شعبان أحمد، 37 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وعوض علي عوض، 55 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة،وأحمد يحيي شعبان 16 سنة مصاب جروح وكدمات متفرقة وكسر بالزراع الايسر وجميعهم مقيمون قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم.