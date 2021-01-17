صحة الدقهلية: متابعة 1200 حالة عزل منزلي مشتبهة بكورونا

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ،أنه تم المرور على حوالي أكثر من 1200 مواطن "حالة مشتبهة فى إصابتها بفيروس كورونا " بـ 7 إدارات صحية "دكرنس، المنصورة، بلقاس، السنبلاوين، تمي الامديد، منية النصر، ميت سلسيل".





وأكد وكيل الوزارة، فى تصريحات له اليوم الأحد، أنه تتم المتابعة الدورية للحالات طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة كما تم متابعة أكثر من 1100 حالة عن طريق الاتصال التليفوني وتم قياس نسبة الأكسجين لحوالي 100 مواطن بزيارات منزلية.





وأضاف وكيل الوزارة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لمتابعة حالات العزل المنزلي وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، حيث تم تشكيل 85 فريقا من أعضاء المهن الطبية.





وأشار إلى أن تلك الفرق مقسمة على الإدارات الصحية المختلفة بأنحاء المحافظة بواقع 51 فريق متابعة عن طريق الاتصال التليفونية و 34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ومتابعة حالات العزل المنزلي و تطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل علي منظومة co trace.