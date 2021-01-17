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فن

رسالة غامضة .. أيمن بهجت قمر: فى ناس لما بتقلع الوش بتكش

الأحد 17/يناير/2021 - 11:18 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، تغريدة جديدة .

 
وكتب قائلًا:"فيه ناس لما بتقلع الوش .. بتكش صباح الفل على الناس النضيفه الحلوه اللي قلبها باين على وشها".


وسبق ورد الشاعر أيمن بهجت قمر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يطالب فيه نقابة المهن الموسيقية بالتحقيق مع رامى صبرى بسبب أغنية شكرا للمطرب عمرو دياب. 

وقال أيمن بهجت قمر: "هو إزاي رامي صبري يحط صوته على أغنية مش بتاعته". 

وأضاف بهجت قمر: "أنا بطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقية ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي وشركة ناي يرفعوا قضية  تعويض أغانينا مش مشاعة لأي حد في دماغه حسابات بيصفيها لازم عقاب رادع للي يسمح لنفسه  يحط صوته على عمل لا يملكه.  

وتابع قمر: "لازم وقفة مع المصنفات الفنية ووزارة الثقافة ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان أي حد يرتدع .. هي مش سويقة."

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