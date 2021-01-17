إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الأجهزة التنفيذية والأمنية بعدم التهاون في التصدي لأى محاولات للبناء المخالف مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء استمرار اللجان الدورية على الأراضي الزراعية والسكنية لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية،حيث تم تنفيذ إزالة لـ ٤ حالات تعد بالبناء المخالف بمساحة إجمالية ٢٠٠ متر بنطاق الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان، حيث تم إزالة حالتي تعدي بالبناء بالدبش الأبيض على مساحة 120مترا، وإزالة حالتين تعد بالبناء على مساحة 80 مترا، وتم إزالة جميع التعديات في المهد وتطبيق القانون علي المخالفين.





اقرأ أيضا:

هبوط أرضي مفاجئ وسط منطقة سكنية في ببلبيس .. صور

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة بحضور القسم الهندسي ومسئول الإزالات بالوحدة المحلية بصفط زريق ومسئول حماية الأراضي وقوة أمنية من مركز شرطة ديرب نجم لتنفيذ إزالة لـ ٤ غرف بالدبش ومنزل على أرض زراعية بمساحة ١ قيراط و٣ أسهم، وتم ضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وقامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحضور نواب رئيس المركز وقسم الإشغالات بالمجلس ورئيس الوحدة المحلية بشيبة، حيث تم إزالة ٣ حالات تعد بطريق الرملية عبارة عن ٣ هناجر بمساحة ٥٠٠ متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلي جانب آخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،مع المحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس أعمال إصلاح هبوط أرضي مفاجئ وسط منطقة سكنية بشارع فرعي خلف مدرسة الثانوية العسكرية بمدينة بلبيس.

وأكد المحافظ أنه حريص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع لتخفيف العبء عن كاهلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، موجهًا الجهاز التنفيذي بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.

من جانبه قام المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس بتشكيل غرفة عمليات ميدانية بحضور نائب رئيس المركز لشئون المدينة ومسئولي الصرف الصحي والاتصالات السلكية واللاسلكية والغاز الطبيعي للوقوف على أسباب الهبوط الأرضي المفاجئ الواقع بشارع خلف مدرسة الثانوية العسكرية بالمدينة وسرعة إصلاحه، حيث اتضح بعد إجراء المعاينة أن سبب الهبوط الأرضي هو تسريب لمياه الصرف الصحي نتيجة كسر في ماسورة المياه المؤدية لغرف الصرف الصحي وتم إصلاح الهبوط الأرضي ورد الشيء لأصله حفاظًا على أرواح المارة وسكان المنطقة.

وقدم الأهالي الشكر للجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة وتقديم الحلول العاجلة فى أسرع وقت لتقديم أفضل الخدمات في جميع القطاعات.