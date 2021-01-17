هبوط أرضي مفاجئ وسط منطقة سكنية في ببلبيس .. صور

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،مع المحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينه بلبيس أعمال إصلاح هبوط أرضي مفاجئ وسط منطقه سكنية بشارع فرعي خلف مدرسه الثانويه العسكرية بمدينه بلبيس.

أكد المحافظ أنه حريص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع لتخفيف العبء عن كاهلم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية ، موجهًا الجهاز التنفيذي بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية إحتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.

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ومن جانبه قام المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينه بلبيس بتشكيل غرفة عمليات ميدانية بحضور نائب رئيس المركز لشئون المدينة ومسئولي الصرف الصحي و الإتصالات السلكية واللاسلكية و الغاز الطبيعي للوقوف على أسباب الهبوط الأرضي المفاجئ الواقع بشارع خلف مدرسه الثانويه العسكرية بالمدينة وسرعه إصلاحه ، حيث إتضح بعد إجراء المعاينة أن سبب الهبوط الأرضي هو تسريب لمياه الصرف الصحي نتيجه كسر في ماسوره المياه المؤديه لغرفه الصرف الصحي وتم إصلاح الهبوط الإرضي ورد الشئ لأصله حفاظًا على ارواح المارة وسكان المنطقة.

قدم الأهالي الشكر للجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة وتقديم الحلول العاجلة فى اسرع وقت لتقديم أفضل الخدمات في جميع القطاعات

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.