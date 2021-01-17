ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

هبوط أرضي مفاجئ وسط منطقة سكنية في ببلبيس .. صور

الأحد 17/يناير/2021 - 11:28 ص
الهبوط الأرضي
الهبوط الأرضي
Advertisements
محمد الطحاوي

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،مع المحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينه بلبيس أعمال إصلاح هبوط أرضي مفاجئ وسط منطقه سكنية بشارع فرعي خلف مدرسه الثانويه العسكرية بمدينه بلبيس.

 

أكد المحافظ أنه حريص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع لتخفيف العبء عن كاهلم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية ، موجهًا الجهاز التنفيذي بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية إحتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.

أقرأ ايضا:

وكيل صحة الشرقية يناقش خطة العمل مع مديري المستشفيات ومتابعة نسب الأكسجين

ومن جانبه قام المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينه بلبيس بتشكيل غرفة عمليات ميدانية بحضور نائب رئيس المركز لشئون المدينة ومسئولي الصرف الصحي و الإتصالات السلكية واللاسلكية و الغاز الطبيعي  للوقوف على أسباب الهبوط الأرضي المفاجئ الواقع بشارع خلف مدرسه الثانويه العسكرية بالمدينة وسرعه إصلاحه ، حيث إتضح بعد إجراء المعاينة أن سبب الهبوط الأرضي هو تسريب لمياه الصرف الصحي نتيجه كسر في ماسوره المياه المؤديه لغرفه الصرف الصحي وتم إصلاح الهبوط الإرضي ورد الشئ لأصله حفاظًا على ارواح المارة وسكان المنطقة.

 

قدم الأهالي الشكر للجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة وتقديم الحلول العاجلة فى اسرع وقت لتقديم أفضل الخدمات في جميع القطاعات

 

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

هبوط أرضي مفاجئ وسط منطقة سكنية في ببلبيس .. صور
هبوط أرضي مفاجئ وسط منطقة سكنية في ببلبيس .. صور
هبوط أرضي مفاجئ وسط منطقة سكنية في ببلبيس .. صور
هبوط أرضي مفاجئ وسط منطقة سكنية في ببلبيس .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 4 مقاهي وكافتريات مخالفة ومصادرة 42 شيشة في حملات تفتيشية بالشرقية

مصادرة 11 شيشة في حملة على المقاهي المخالفة بالشرقية.. تفاصيل

حملات تفتيشية.. ضبط 20 كافيه ومقهى مخالفين بالزوامل فى الشرقية

ضبط ومصادرة 33 شيشه في حمله علي المقاهي المخالفة بالشرقية

حملات مكبرة لإزالة الدعاية الانتخابية والإعلانات المخالفة من شوارع الشرقية

مصادرة 45 شيشة في حملة على المقاهي المخالفة بالشرقية

ترشيحاتنا

عيار 21 يسجل 802 جنيه.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 17-1-2021

4 مليون جنيه وبياكل ويشرب ببلاش .. تفاصيل اتهام وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بالكسب غير المشروع

ليس حرف H.. تعرف على سر شعار هيونداي

في ذكرى ميلادها.. تعرف على رسالة داليدا الأخيرة

بقيمة 9000 جنيه.. الجريدة الرسمية تنشر قرار موافقة وزير الدفاع الحصول على مسدس أردني

هل يجوز أداء صلاة الضحى مع أذان الظهر؟ | الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية

بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي

شاهد.. أنجلينا جولي تظهر مع ابنتها بالتبني في شوارع لوس أنجلوس