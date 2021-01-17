ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب اختيار زوجته اسم المولود.. أب يرفض استخراج شهادة ميلاد لطفله

الأحد 17/يناير/2021 - 01:16 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
شعرت شابة بالصدمة الشديدة بعد رفض زوجها تسجيل اسم طفلهما الأول بسبب الاسم الذي اطلقته على الطفل و أصرت ان يسجله به في شهادة الميلاد . 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن زوج رفض تسجيل طفله الأاول من زوجته بعد أن علم الاسم الذي أطلقته على طفلها الاول و هو اسم خطيبها السابق . 

قال الزوج إنه على علاقة بزوجته منذ ثماني سنوات إلا أنه اعترف بأن زوجته لم تتمكن من نسيان خطيبها السابق الذي كانت تحبه بجنون، ففي الفترة التي عاشت مع زوجها الحالي لم تتمكن من نسيانه برغم طول المدة.  

قررت الزوجة إطلاق اسم خطيبها السابق على مولودها الأول مما أثار نيران الغيرة داخل قلب زوجها ورفض نهائيا التنازل عن قراره وتسجيل الطفل بذلك الاسم . 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حكم الطلاق لمرض أحد الزوجين.. الإفتاء ترد

كيد الحموات.. قاطعت ابنها وزوجته بعد إنجاب ثاني طفل

رفضت ترك عملها فكسر عظمها.. زوج يعتدي على زوجته بوحشية مفرطة| صور

سيدة ترغب في إجهاض جنينها بسبب طلب غريب من زوجها

انحازت لمديرها في العمل.. أم تثيرغضب زوجها بتصرف غريب بخصوص ابنها

ترشيحاتنا

شكلك متغير.. هيفاء وهبي تصدم متابعيها في أحدث ظهور لها

لاعب جديد يطلب الرحيل عن الأهلي

الغضب العربي.. وزير تركي يكشف اتجاه بلاده لإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر

بدون مسكنات.. وصفات طبيعية للتخلص من الصداع في لمح البصر

مكفرات الذنوب والمعاصي.. احرص عليها

رسميا.. بدء العمل بقانون انتظار المركبات في الشوارع.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح قشقاى موديل 2021 الهجين للاسواق الاوروبية

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية