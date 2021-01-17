بسبب اختيار زوجته اسم المولود.. أب يرفض استخراج شهادة ميلاد لطفله

شعرت شابة بالصدمة الشديدة بعد رفض زوجها تسجيل اسم طفلهما الأول بسبب الاسم الذي اطلقته على الطفل و أصرت ان يسجله به في شهادة الميلاد .





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن زوج رفض تسجيل طفله الأاول من زوجته بعد أن علم الاسم الذي أطلقته على طفلها الاول و هو اسم خطيبها السابق .





قال الزوج إنه على علاقة بزوجته منذ ثماني سنوات إلا أنه اعترف بأن زوجته لم تتمكن من نسيان خطيبها السابق الذي كانت تحبه بجنون، ففي الفترة التي عاشت مع زوجها الحالي لم تتمكن من نسيانه برغم طول المدة.



