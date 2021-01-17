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تعليم

للعاملين بجامعة حلوان.. اختتام الدورة التدريبية الثانية لأساسيات التحول الرقمي

الأحد 17/يناير/2021 - 01:16 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر - إسلام خالد
اختتمت أمس فعاليات الدورة التدريبية الثانية للتدريب على أساسيات التحول الرقمي، والتي تنظمها الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والتي تقدم أون لاين عن طريق برنامج Zoom للسادة العاملين بالجامعة وذلك تحت إشراف الأستاذ محمد ناصر امين عام الجامعة، الأستاذة مها عبد الرحيم يونس امين الجامعة المساعد، والأستاذ عبد القادر يونس مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، والأستاذة رانيا عبد الوهاب مدير الإدارة. 

حاضر في الدورة التدريبية الدكتورة ريهام عصام المدرب المعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واستهدفت الدورة التأكيد على أهمية رفع مهارات وإعداد كوادر بشرية مدربة تواجه التحديات الجديدة، وفق توجه الدولة نحو الميكنة والتحول الرقمي؛ حيث تسعى جامعة حلوان إلى أن تكون جامعة ذكية بمواردها البشرية. 

تضمنت الدورة التدريب على مجموعة من الموضوعات حول التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وأركان التغيير للتحول الرقمي، ومميزات التحول الرقمي، وتقنيات التحول الرقمي، ومتطلبات ومحاور التحول الرقمي، وأهمية التحول الرقمي في تحسين كفاءة المؤسسات، والخطوات التي تتخذها مصر في إطار التحول الرقمي.

تأتي هذه الدورة التدريبية في إطار التأكيد على أن التحول الرقمًي هو الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تغيير جذري في طريقة العمل، والاستفادة من التطور التقني والتكنولوجي لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل.

وقام بتنسيق فعاليات الدورة التدريبية يومي الجمعة والسبت ١٥، ١٦ يناير ٢٠٢١ الأستاذ مدحت محمد جابر مسئول التدريب عن بعد (اون لاين) بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة.
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