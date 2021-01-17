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مدير متحف مكتبة الإسكندرية: كشف أثري جديد بسقارة يكشف عن كتاب الموتى وبردية غريبة

الأحد 17/يناير/2021 - 01:19 م
كشف اثري جديد بسقارة
كشف اثري جديد بسقارة
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن هناك كشفا أثريا جديدا بسقارة، ويشمل العثور على آبار دفن ومومياوات فرعونية، وهذا الكشف مشترك بين مركز الدكتور زاهي حواس بمكتبة الإسكندرية، والمجلس الأعلى للآثار، ووزارة السياحة والآثار، لافتا إلى أن البعثة تعمل منذ عدة أشهر، ومازال العمل مستمرا وقد ينتهي في نهاية مارس القادم.


وأضاف الدكتور حسين عبد البصير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أنه تم الإعلان أمس، السبت، عن الاكتشافات الجديدة بمنطقة سقارة الأثرية، وأهمية هذا الكشف هو استمرارية البحث وإيجاد كنوز من الحضارة المصرية في تلك المنطقة، ومن بينها جبانة الملك تيتي، ومعبد جنزي "للملكة نعرت" وهي من الأسرة الـ6.


وأوضح أنه تم العثور على بعض كتابات المعبد، إلى جانب بردية كبيرة جدا يبلغ طولها حوالي 4 أمتار، وعرضها حوالي متر، وتمثل الفصل الـ 17 من كتاب الموتى، وهو من أقدم الكتب الرعونية والهدف منه كان تأمين رحلة الفرد في العالم الآخر، خاصة طبقة النبلاء، فكان النبلاء يشترون فصولا خاصة من هذا الكتاب ومنها الفصل 125 الذي كان يتعلق بمحاكمة الموتى.


وأكد أنه تم  العثور على 52 بئرا تتراوح أعماقها من 10 إلى 12 مترا، بداخلها أكثر من 50 تابوتا خشبيا من عصر الدولة الحديثة، وهذه هى المرة الأولى التى يتم العثور فيها بمنطقة سقارة على توابيت يعود عمرها إلى ثلاثة آلاف عام، وهذه التوابيت ذات هيئة آدمية وممثل على سطحها العديد من مناظر الآلهة التى كانت تعبد خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى أجزاء مختلفة من نصوص كتاب الموتى، والتى تساعد المتوفى على اجتياز رحلته إلى العالم الآخر.
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