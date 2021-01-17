القوات المسلحة تطلق موقعا إلكترونيا جديدا لتقديم الخدمات الطبية بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

أطلقت القوات المسلحة موقعا إلكترونيا جديدا للمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، وعنوانه كالتالى: www.mafmc.com.eg









ويهدف الموقع إلى تقديم جميع الخدمات، وتسهيل إجراءات حجز العيادات الصباحية والمسائية، وعيادات الخبراء والاستشاريين، والاستعلام والرد على الاستفسارات المختلفة، مع إمكانية الرد على الاستفسارات والتواصل عبر الاتصال التليفونى على أرقام 0225256348 / 0225256350 أو من خلال الواتساب على رقم 01200203111 أو البريد الإلكترونى [email protected] .eg.









يأتى ذلك فى إطار خطة القوات المسلحة لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة والتحول إلى مجتمع رقمى وتطويعه بما يسهم فى تقديم أفضل خدمة متميزة وفقًا للأساليب التكنولوجية الحديثة.









كما يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للاستفادة القصوى من التطور التكنولوجى لتطوير منظومة العمل بهدف تقديم أرقى مستوى خدمى لضباط القوات المسلحة وأسرهم.