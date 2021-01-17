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أخبار العالم

عاجل.. سلطنة عمان تقرر إغلاق المنافذ البرية بسبب تفشي كورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 01:26 م
سلطنة عمان تقرر
سلطنة عمان تقرر إغلاق المنافذ البرية بسبب تفشي كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت سلطنة عمان اليوم، الأحد، إغلاق المنافذ البرية لمدة أسبوع اعتبارا من مساء غد الاثنين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد19"، إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد بدءا من الساعة السادسة من مساء يوم غد الإثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة وصل إلى 131790 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 1512 وفاة.

وذكرت الوزارة العمانية أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 124067 حالة بنسبة وصلت إلى 94.1%.

وأعلنت السلطات العمانية عن بدء وزارة الصحة في البلاد اليوم الأحد، التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح فايزر - بيونتيك المُضاد لفيروس كورونا المستجد  للمستهدفين الذين تلقوا الجرعة الأولى خلال الأسابيع الماضية. 
وأوضحت الصحة العمانية أن ذلك يأتي استكمالًا للمرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد 19 في السلطنة مع الجدول الزمني المُقرر لتنفيذ الحملة.

وبلغ إجمالي من تم تطعيمهم بالجرعة الأولى حتى أمس نحو 24 ألفًا و 204 أشخاص. 

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