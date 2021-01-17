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أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

الأحد 17/يناير/2021 - 11:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور طه عبدالحميد عوض، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بجامعة الأزهر، إنه لا يمكن التفريق بين أعراض كورونا ونزلات البرد سوى بعمل الفحوصات والتحاليل الطبية. 

وأضاف " عوض " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أنه فى حالة ارتفاع درجة الحرارة لمدة 4 أيام يمكن تشخيصها فى هذه الحالة بأنها " فيروس كورونا"  مع ازدياد حالة السعال ، وصعوبة فى التنفس . 

وأشار إلى أن السعال المتواصل يؤدى بدوره لصعوبة فى التنفس، والبحث عن مصدر للتنفس الصناعى، مطالبا المواطنين بسرعة التوجه للطبيب بمجرد ظهور أعراض للسعال، وارتفاع درجات الحرارة .

ولفت إلى عمل التحاليل الطبية هى من تحدد إصابة المريض بفيروس كورونا من عدمه وإجراء المسحة الطبية فى معامل متخصصة التابعة لوزارة الصحة ، منوهأ أن فيروس كورونا ليس نزلات برد فقط وإنما معوية أيضأ ، منوهأ أن طوق النجاة من فيروس كورونا فى الوقت الحالى هو تناول اللقاح ..  
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