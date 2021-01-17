أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

قال الدكتور طه عبدالحميد عوض، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بجامعة الأزهر، إنه لا يمكن التفريق بين أعراض كورونا ونزلات البرد سوى بعمل الفحوصات والتحاليل الطبية.





وأضاف " عوض " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أنه فى حالة ارتفاع درجة الحرارة لمدة 4 أيام يمكن تشخيصها فى هذه الحالة بأنها " فيروس كورونا" مع ازدياد حالة السعال ، وصعوبة فى التنفس .





وأشار إلى أن السعال المتواصل يؤدى بدوره لصعوبة فى التنفس، والبحث عن مصدر للتنفس الصناعى، مطالبا المواطنين بسرعة التوجه للطبيب بمجرد ظهور أعراض للسعال، وارتفاع درجات الحرارة .





ولفت إلى عمل التحاليل الطبية هى من تحدد إصابة المريض بفيروس كورونا من عدمه وإجراء المسحة الطبية فى معامل متخصصة التابعة لوزارة الصحة ، منوهأ أن فيروس كورونا ليس نزلات برد فقط وإنما معوية أيضأ ، منوهأ أن طوق النجاة من فيروس كورونا فى الوقت الحالى هو تناول اللقاح ..