غرق سفينة تحمل العلم الروسي في تركيا

أعلنت سلطات أنقرة، عن غرق سفينة شحن تحمل العلم الروسي قبالة سواحل ولاية بارطن التركية على البحر الأسود، وفق ما ورد في تصريح لوالي المدينة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.









وقالت سلطات الولاية إنه جرى إطلاق عملية لإنقاذ طاقم السفينة المنكوبة الذي يقدر بـ15 بحارا يتواجدون الآن على متن ثلاثة قوارب نجاة.









وأشار حاكم الولاية إلى عدم ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية جراء حادث الغرق حتى الآن، مضيفا أن السلطات تواجه صعوبات في عملية الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية.









ولا يعرف السبب المباشر حتى الآن لغرق السفينة، لكن التحقيقات التي ستتم ربما تفصح عن سبب الغرق.



