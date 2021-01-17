ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

غرق سفينة تحمل العلم الروسي في تركيا

الأحد 17/يناير/2021 - 12:58 م
أسباب الغرق ليست
أسباب الغرق ليست واضحة إلى الآن
Advertisements
محمد علي
أعلنت سلطات أنقرة، عن غرق سفينة شحن تحمل العلم الروسي قبالة سواحل ولاية بارطن التركية على البحر الأسود، وفق ما ورد في تصريح لوالي المدينة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.


وقالت سلطات الولاية إنه جرى إطلاق عملية لإنقاذ طاقم السفينة المنكوبة الذي يقدر بـ15 بحارا يتواجدون الآن على متن ثلاثة قوارب نجاة.


وأشار حاكم الولاية إلى عدم ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية جراء حادث الغرق حتى الآن، مضيفا أن السلطات تواجه صعوبات في عملية الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية.


ولا يعرف السبب المباشر حتى الآن لغرق السفينة، لكن التحقيقات التي ستتم ربما تفصح عن سبب الغرق.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يعترض سفينة تركية تحمل علم جامايكا

لحظة احتجاز سفينة تركية في ليبيا.. فيديو

المسماري يكشف تفاصيل خرق سفينة تركية الحظر المفروض قبالة سواحل ليبيا

ترشيحاتنا

حقيقة دوي انفجار سمع في الدقهلية

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة| موعد حسم مصير ساسي .. أحمد سمير: مضيتعتش كأس العالم من الزمالك علشان اتهاجم.. جدو: كان نفسي اعتزل في الأهلي.. ومدرب يد مصر: من حقي استبعد أي لاعب

الكسب غير المشروع يحيل وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية للجنايات

هل هناك كفارة تجزئ عن الصلوات الفائتة عن الميت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح قشقاى موديل 2021 الهجين للاسواق الاوروبية

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية