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أخبار البلد

أهم الأخبار.. مصدر مسئول ينفي خبر وفاة المشير طنطاوي.. فيروس كورونا يظهر داخل الآيس كريم.. ووزير النقل يرد على تساؤلات القطار السريع

الأحد 17/يناير/2021 - 07:55 ص
مصدر ينفي وفاة المشير
مصدر ينفي وفاة المشير طنطاوي
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محمد شحتة
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

مصدر مسئول ينفي خبر وفاة المشير طنطاوي
نفي مصدر مسئول ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار عن وفاة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق.
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الصحة: 887 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و54 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج  499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122291 حالة حتى اليوم.
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أبرز تصريحات كامل الوزير بشأن القطار السريع
ناقش المهندس كامل الوزير وزير النقل، العديد من الموضوعات الهامة خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ونستعرض أبرز التصريحات:
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الداخلية: إحباط محاولة الاستيلاء على قطعتي أرض بمناطق تطوير العشوائيات
كشفت الاجهزة الامنية حقيقة ما تم نشره على حساب أحد المواطنين بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" متضمنًا شكوى مدعومة بالصور ضد أحد الأشخاص زاعمًا قيامه بأعمال بلطجه وإشغال طريق بحى السيد زينب بالقاهرة .
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تعرف على طريق مصر في الدور الثاني لمونديال اليد
أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية، للمجموعتين السابعة والثامنة، ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر.

وأسفرت الجولة عن صعود 5 منتخبات إلى الدور الثاني بالمونديال، من أصل 6 في المجموعة الرابعة بالمرحلة المقبلة.
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رانيا يوسف ترقص على ألحان بنت الجيران
نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، من برنامج ليلة الخميس على قناة MBC مصر، وظهرت رانيا يوسف وهى ترقص على الحان اغنية بنت الجيران برفقة حسن شاكوش.
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حفل زفاف الملحن نادر حمدى وسارة حسنى
احتفل الفنان والملحن وعضو فريق واما نادر حمدي بزفافه من المنتجة سارة حسني بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بحضور الشاعر تامر حسين وبعض الأصدقاء.
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علي جمعة: اللجنة الدينية بمجلس النواب تمثل الشعب المصري بكافة أطيافه
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو مجلس النواب، أن رئاسة اللجنة الدينية بمجلس النواب، بمثابة تكليف وليس تشريف ، راجيا من الله التوفيق لأداء هذه المهمة.
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فيروس كورونا يظهر من جديد في الصين داخل الآيس كريم
اشترى عدد من السكان المحليين في ميناء تيانجين بشمال شرق الصين نوعًا من "الآيس كريم" الملوث، والذي لم يتم تبريده في درجات حرارة منخفضة بالشكل الكافي، مما أدى إلى تحول محتوى الدهون به إلى بيئة خصبة لاحتضان فيروس كورونا "كوفيد 19".
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أسرة غريق ترعة الإسماعيلية تستغيث: بندور على جثته بقالنا 9 أيام
قال على حسن شاهين خال الشاب الغريق بترعة الإسماعيلية، إنه مر إلى الآن 9 أيام والفقيد في مياه ترعة الإسماعلية ولم يتم العثور على الجثمان إلى الآن بالرغم من الاستعانة بفريق من الغواصين والأهالي المنتشرين على طول ترعة الإسماعلية.
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