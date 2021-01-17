أهم الأخبار.. مصدر مسئول ينفي خبر وفاة المشير طنطاوي.. فيروس كورونا يظهر داخل الآيس كريم.. ووزير النقل يرد على تساؤلات القطار السريع

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

مصدر مسئول ينفي خبر وفاة المشير طنطاوي

نفي مصدر مسئول ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار عن وفاة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق.

نفي مصدر مسئول ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار عن وفاة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق.

الصحة: 887 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و54 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122291 حالة حتى اليوم.





أبرز تصريحات كامل الوزير بشأن القطار السريع

ناقش المهندس كامل الوزير وزير النقل، العديد من الموضوعات الهامة خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ونستعرض أبرز التصريحات: للمزيد من هنا



الداخلية: إحباط محاولة الاستيلاء على قطعتي أرض بمناطق تطوير العشوائيات