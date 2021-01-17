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حوادث

الداخلية: إحباط محاولة الاستيلاء على قطعتي أرض بمناطق تطوير العشوائيات

الأحد 17/يناير/2021 - 02:07 ص
الداخلية
الداخلية
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مصطفى الرماح
كشفت الاجهزة الامنية حقيقة ما تم نشره على حساب أحد المواطنين بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" متضمنًا شكوى مدعومة بالصور ضد أحد الأشخاص زاعمًا قيامه بأعمال بلطجه وإشغال طريق بحى السيد زينب بالقاهرة .

بالفحص تبين أن المشكو فى حقه وآخر قاما بالإستيلاء على قطعتى أرض ضمن مناطق تطوير العشوائيات بذات الحى ، وقاموا بوضع مواد بناء من كميات الرمل والأسمنت والطوب بها، وتم تحرير محاضر إشغال وإستيلاء على أملاك الدولة لهما ، كما قامت شركة المقاولات المسئولة عن تلك الأراضى بوضع سور حديدى بطول الأرض وتم طرد المشكو فى حقه منها.   

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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