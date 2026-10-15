مصرع 18 طالباً ومُعلماً في حادث انهيار سقف بإحدى المدارس الباكستانية

لقى ما لا يقل عن 17 طالباً ومعلماً واحداً حتفهم إثر انهيار سقف مدرسة في مدينة بيشاور بباكستان.

وبدوره ، ذكر متحدث باسم مستشفى محلي في باكستان ، محمد عاصم، أن الطلاب والمعلم نُقلوا إلى مستشفى "ليدي ريدينج" وقد فارقوا الحياة، إلى جانب أكثر من اثني عشر شخصاً آخرين أصيبوا في الحادث.

ولم يتضح حتي الأن سبب الإنهيار.

وفي حادث أخر ، أعلنت السلطات الباكستانية، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن مساره بإقليم "البنجاب" إلى 5 قتلى و50 مصابا.

وذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية أن الحادث وقع جراء خروج 14 عربة من عربات القطار عن القضبان بينما كان في طريقه من مدينة "كراتشي" إلى مدينة "بيشاور"، فيما لم تتضح بعد أسباب وملابسات وقوع الحادث.

وأعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف عن حزنهما إزاء الحادث وقدما التعازي لأسر الضحايا.. ووجه زرداري السلطات المعنية بتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين، وإجراء تحقيق شفاف لتحديد أسباب الحادث.

ومن جهته، أصدر رئيس الوزراء توجيهاته بتسريع عمليات الإنقاذ، وضمان حصول المصابين على أفضل رعاية طبية ممكنة.