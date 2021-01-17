أسرة غريق ترعة الإسماعيلية تستغيث: بندور على جثته بقالنا 9 أيام

قال على حسن شاهين خال الشاب الغريق بترعة الإسماعيلية، إنه مر إلى الآن 9 أيام والفقيد في مياه ترعة الإسماعلية ولم يتم العثور على الجثمان إلى الآن بالرغم من الاستعانة بفريق من الغواصين والأهالي المنتشرين على طول ترعة الإسماعلية.





وأضاف لـ صدى البلد والدموع تنهمر من عينيه أنهم راضون بقضاء الله في وفاة نجل شقيقته، ولكن إلى الآن لم يتم العثور على الجثمان لدفنه وربما جرفته المياه إلى مكان بعيد أو مازال في أعماق ترعة الإسماعلية، ولذا يناشد المسئولين بضرورة التدخل من أجل العثور على الجثة.





من جانبه أكد وائل شاهين خال الشاب المتوفي أنه منذ قرابة 7 أيام ورد اليهم اتصال هاتفي عقب ذهاب الفقيد مع عدد من أفراد أسرته لإحضار "فرش عروسة، كان من المقرر عقد قرانها على أحد أقاربه،ولكن الفرحة تحولت إلى ميتم بعدما انقلبت بهم سيارة ربع نقل أعلى كوبري "الزوامل"، وسقطت بركابها في ترعة الإسماعيلية.



وأضاف "وائل" ان الحادث أسفر عن مصرع والد العريس، وإصابة شخصين آخرين، وتمكنت فرق الإنقاذ من استخراج جثة المتوفى بعد فترة قصيرة من غرقه، وقيام فريق الإنقاذ النهري بالبحث عن الشاب الفقيد.







وتابع "وائل شاهين" انه منذ وقوع الحادث فقد قرر الأهالي القيام بأنفسهم بالبحث عن جثة الفقيد وتم الاتصال بجميع أقاربهم ومعارفهم بجميع الأماكن المار من أمامها ترعة الإسماعيلية من أجل البحث عن جثة الفقيد ولكن دون جدوى إلى الآن.







ويحتشد المئات من أهالي إنشاص الرمل والزوامل بمركز بلبيس من أجل البحث عن جثمان محمد السيد دياب 21 سنة طالب جامعي والذي لقي مصرعه غرقا خلال حادث.



وناشد الأهالي الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي ووزير الداخلية ووزير الدفاع من أجل إصدار تعليمات بتوفير متخصصين وغواصين من أجل مساعدتهم في العثور علي جثمان نجلهم داعين الله أن يرد الجثمان اليهم.



