ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أبرز تصريحات كامل الوزير بشأن القطار السريع .. 4 خطوط ويصل قنا وسفاجا وبنغازي

الأحد 17/يناير/2021 - 03:30 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
Advertisements
حمزة شعيب
ناقش المهندس كامل الوزير وزير النقل، العديد من الموضوعات الهامة خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ونستعرض أبرز التصريحات:

ردَّ المهندس كامل الوزير وزير النقل، على تعليق رجل الأعمال نجيب ساويرس، بشأن عدم مرور مشروع القطار السريع بـ"الجونة".

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل،  تفاصيل إنشاء القطار الكهربائي السريع والذي سوف تنفذه شركة سيمنز الألمانية.

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن تكلفة مشروع القطار السريع ستزيد عن 360 مليار جنيه  لجميع المراحل، لافتا إلي أنه سيتم تسديدها بعد 6 سنوات من تنفيذ المشروع وحتي 20 عامًا.

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن  أحد الخطوط لشبكة القطارات السريعة سيصل إلى مدينة السلوم ومنها إلى مدينة بنغازي الليبية.

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن ماكينة حفر مترو الأنفاق تجاوزت منطقة الزمالك بسلام وفي طريقها لمنطقة الكيت كات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسي يستعرض الاتفاق النهائي مع "سيمنز" لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر.. تبلغ أطواله حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية بـ360 مليار جنيه

الحكومة: مشروع القطار السريع يساهم فى ربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة

بتكلفة إجمالية 360 مليار جنيه.. تنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر.. تفاصيل

سرعته 250 كيلو في الساعة.. أستاذ طرق: القطار السريع خطوة للأمام في مجال نقل الركاب

كامل الوزير يرد على نجيب ساويرس بشأن القطار السريع: هدفَّعك ثمن المحطة

4 خطوط .. وزير النقل يكشف تفاصيل إنشاء القطار الكهربائي السريع

ترشيحاتنا

كان قريبا للغاية.. كيف نجا مايك بنس من محاولة لاغتياله أثناء اقتحام الكونجرس

قناة عبرية: بايدن بدأ المفاوضات مع إيران للعودة للاتفاق النووي وأبلغ إسرائيل

بعد انتحار حفيدها بسبب البلايستيشن .. جدة تحذر الآباء من معاناة أطفالهم الخفية| صور

سمير صبري: بليغ حمدي قال محدش يبوس وردة في فيلم حكايتي مع الزمان

لمنع تساقط الشعر .. دراسة تنصح بوضع هذا المكون على الفروة

فرج عامر يكشف كواليس ضم مصطفى فتحي لـ سموحة والتفاصيل المالية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكف أزرق .. رانيا فريد شوقي تبهر الجمهور بأنوثتها

عائلة تعثر على اكتشاف مريب خلف مرآة حمام منزلهم الجديد | فيديو

بعد انتحار حفيدها بسبب البلايستيشن .. جدة تحذر الآباء من معاناة أطفالهم الخفية| صور