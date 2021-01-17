أبرز تصريحات كامل الوزير بشأن القطار السريع .. 4 خطوط ويصل قنا وسفاجا وبنغازي

ناقش المهندس كامل الوزير وزير النقل، العديد من الموضوعات الهامة خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ونستعرض أبرز التصريحات:





ردَّ المهندس كامل الوزير وزير النقل، على تعليق رجل الأعمال نجيب ساويرس، بشأن عدم مرور مشروع القطار السريع بـ"الجونة".





كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، تفاصيل إنشاء القطار الكهربائي السريع والذي سوف تنفذه شركة سيمنز الألمانية.





أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن تكلفة مشروع القطار السريع ستزيد عن 360 مليار جنيه لجميع المراحل، لافتا إلي أنه سيتم تسديدها بعد 6 سنوات من تنفيذ المشروع وحتي 20 عامًا.





أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن أحد الخطوط لشبكة القطارات السريعة سيصل إلى مدينة السلوم ومنها إلى مدينة بنغازي الليبية.





أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن ماكينة حفر مترو الأنفاق تجاوزت منطقة الزمالك بسلام وفي طريقها لمنطقة الكيت كات.



