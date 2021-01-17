ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد التأهل رسميا .. تعرف على طريق مصر في الدور الثاني لمونديال اليد

الأحد 17/يناير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية، للمجموعتين السابعة والثامنة، ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر.

وأسفرت الجولة عن صعود 5 منتخبات إلى الدور الثاني بالمونديال، من أصل 6 في المجموعة الرابعة بالمرحلة المقبلة.

وينص نظام البطولة على صعود 3 منتخبات من كل مجموعة بالدور الأول، ثم يتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات.

وتضم المجموعة الرابعة بالدور الثاني منتخب مصر، الذي ضمن التأهل بشكل رسمي، بعد تغلبه على مقدونيا مساء أمس السبت بنتيجة (38-19) بالجولة الثانية وقبلها تفوق على تشيلي بنتيجة (35-29).

وصعد بجانب مصر منتخب السويد عن نفس المجموعة، بينما يتنافس منتخب تشيلي مع مقدونيا الشمالية على المقعد الثالث.

وتأهل عن المجموعة الثامنة، كل من بيلاروسيا والاتحاد الروسي وسلوفينيا بشكل رسمي.

وتصدر منتخب بيلاروسيا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن روسيا ثم سلوفينيا برصيد نقطتين.

وتبدأ منافسات المجموعة الرابعة بالدور الثاني يوم 20 يناير الجاري وتقام 3 جولات أيام 20 و22 و24 من الشهر الحالي.

ويتجنب منتخب مصر في الدور الثاني مواجهة السويد والفريق الثالث الذي سيصعد رسميا عن مجموعته وسيواجه منتخبات بيلاروسيا وروسيا وسلوفينيا مع اختلاف ترتيب المباريات وفقا للترتيب النهائي للدور الأول.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الثاني لمونديال اليد والقنوات الناقلة لها

7 مواجهات ساخنة فى اليوم الثانى من مونديال كرة اليد

الطريق لنهائي المونديال .. تعرف على نظام بطولة العالم لكرة اليد

مونديال اليد.. روسيا تتعادل مع بيلاروسيا 32 - 32 في افتتاح المجموعة الثامنة

فوز السويد على مقدونيا الشمالية 32 - 20 في المجموعة السابعة لمونديال اليد

مصر VS مقدونيا.. تعرف على مباريات اليوم الرابع في مونديال اليد

ترشيحاتنا

وادي دجلة يفجر مفاجأة في أزمة مباراة الطلائع

سجادة حمراء وفرقة عسكرية تغني له .. مطالب ترامب الأخيرة قبل مغادرة البيت الأبيض

ضبط عصابة بحوزتها 15 مليون إسترليني بعد مداهمات بلندن

وزير النقل يرد على الجدل حول مبلغ 360 مليار جنيه تكلفة خط القطار الكهربائي السريع

شريف دابو يسجل هدف التعادل لـ سيراميكا كليوباترا أمام إنبي في الدوري

خاص | أول رد من سانت إيتيان بعد رفض الزمالك اعتذار النادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل عار في محطة مترو يدفع الركاب أسفل القطار.. ونهايته كارثية| صور

حالة نادرة .. طفلة مولودة بـ 12 إصبعا | فيديو

بكف أزرق .. رانيا فريد شوقي تبهر الجمهور بأنوثتها