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محافظات

حالة الطقس.. رياح باردة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة في سيناء

الأحد 17/يناير/2021 - 02:15 م
حالة الطقس
حالة الطقس
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احمد صالح

تعرضت محافظة شمال سيناء، منذ صباح اليوم، الأحد، إلى رياح  باردة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، خاصة على المدن الساحلية بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح، وسط توقعات بهطول الأمطار.

وقد تسبب هبوب الرياح في زحف الكثبان الرملية على مختلف الطرق بشمال سيناء، وخاصة الطريق الدولي العريش/ القنطرة شرق، والطرق الرئيسية في منطقة وسط سيناء وخاصة طريق الاوسط بالحسنة/ نخل، وطريق العريش/ الحسنة/نخل، ومختلف الطرق الفرعية، حيث شهدت تلك الطرق حذرًا شديدًا من السائقين تحسبًا لوقوع حوادث.


وقد وجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، رؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع مديرية الطرق لرفع الكثبان الرملية التي تراكمت على الطرق تحسبا لوقوع حوادث خاصة على الطريق الدولي العريش القنطرة شرق وبعض الطرق بمناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء.

علاوة على قيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، بالعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات، وذلك بتكثيف مرور فرق التدخل السريع على مستوى الأحياء، لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين في المناطق المفتوحة على أطراف المدن لتقديم الرعاية والدعم لهم خاصة الأسر التي انتقلت من الشيخ زويد ورفح بسبب الحرب على الإرهاب.


وجّه اللواء مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، برفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق عمل الشركة بمحافظة شمال سيناء، لمواجهة آثار التقلبات الجوية المحتملة في مدن المحافظة الرئيسية.

كما وجه بضرورة حصر جميع النقاط الساخنة أثناء هطول الأمطار ورفع حالة الطوارئ بجميع محطات الصرف الصحى لشفط أي كميات مياه تنتج عن الأمطار، كما أصدر تعليمات مشددة للسادة رؤساء القطاعات ومديري المناطق للتأهب للمساعدة في حالات طوارئ الأمطار.

وقد بادر المواطنون، في القرى وأطراف المدن بتغطية أسقف الغرف والعشش بالمشمع لحماية الأطفال وكبار السن من برد الشتاء ومياه الأمطار، ولجأ العشرات من المواطنين إلى عمل ميول في الأسطح، أو تغطيتها بالمشمع تلافيا لعدم نزول مياه الأمطار داخل المنزل، علاوة على عمل خلطة اسمنتية مع البيتومين لعمل عازل لعدم تسرب  مياه الأمطار.

وقد أطلقت مؤسسة الشجرة للتنمية بشمال سيناء، مبادرة لتوزيع المئات من البطاطين والألحفة على الأيتام والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة. وقال محمد تمساح، رئيس مجلس أمناء المؤسسة: "إن المبادرة، تستهدف الاسر المنقولة من رفح والشيخ زويد للإقامة في مركزي العريش وبءر العبد، حيث يجرى توزيع 2000 بطانية من الأنواع الجيدة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا لمواجهة برد الشتاء القارص.


هذا إلى جانب تنفيذ مبادرة خاصة بسقف المنازل والغرف في أطراف المدن والقرى والتي يعاني ساكنيها من برد الشتاء.

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