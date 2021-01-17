ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مكناش بنسمع غير صويت.. شوبير: الزمالك أخرس الألسنة بشأن أزمة سانت إيتيان

الأحد 17/يناير/2021 - 02:15 م
شوبير
شوبير
Advertisements
محمد السعيد
أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بطريقة تعامل مجلس إدارة نادي الزمالك مع اتهامات نادي سانت إيتيان، بشأن طلب عمولات من أجل إتمام صفقة مصطفى محمد.


وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات عبر برناممجه الإذاعي: "لأول مرة نشوف أكشن بجد، كل مرة كنا نسمع زعيق وصريخ وتطاول وأيمانات طلاق، لكن هذه المرة الأمر تغير".


وتابع شوبير: "إدارة الزمالك ردت على اتهامات رئيس سانت إيتيان بقطع العلاقات، ورفع قضية على النادي الفرنسي، حال عدم الإفصاح عن الأشخاص الذين اتهمهم بطلب عمولات".


وأشار إلى أن: "إدارة الزمالك أدارت هذا الملف بشكل محترم ومكانش على رأسهم بطحة، فجاء الرد من سانت إيتيان على لسان مسئول التعاقدات، والذي قال إن تصريحات رئيس النادي فهمت بشكل خاطئ، وإنه لم يقصد اتهام إدارة نادي الزمالك، وإنما تستهدف الدخلاء الذين حاولوا التدخل في عملية المفاوضات، كما أكد احترافية وشرف نادي الزمالك".


وواصل شوبير: "هل فيه أفضل من كده رد اعتبار! هذا الأمر أخرس كل الألسنة والمتربصين الذي بدأو في عمل فيديوهات للتحفيل هذا الأمر".


وأكمل: "موقف مصطفى محمد أيضا هو الأهم بالنسبة لي، بعد مساندته وإدارة الزمالك، ورفضه الانتقال إلى سانت إيتيان، ثم الالتزام في التدريبات أيضا".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تقرير فرنسي: الزمالك وافق على انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان

سانت اتيان يتهم أشخاصا من الزمالك بطلب عمولة في صفقة مصطفى محمد .. واللجنة المكلفة بإدارة النادي تطالب بالإفصاح عنهم.. القصة كاملة

نص رسالة مصطفى محمد لمجلس إدارة الزمالك بعد اتهامات رئيس سانت إيتيان الفرنسي

الزمالك يهدد رئيس سانت إيتيان بالملاحقة القانونية: أمر واحد سينقذك

فشل صفقة مصطفى محمد خسارة فادحة لـ سانت إيتيان.. الأرقام توضح

من الخاسر الأكبر من أزمة مصطفى محمد والزمالك وسانت إيتيان؟

ترشيحاتنا

ألمانيا ضد الرأس الأخضر.. إلغاء أول مباراة فى مونديال اليد بسبب كورونا

هديكي بالجزمة .. تفاصيل فيديو إساءة رئيس حي ثالث الإسماعيلية لمواطنة

اسم أول دولة يزورها بايدن بعد توليه منصبه

سب ريهام سعيد.. رفض استشكال سما المصري على حبسها 6 أشهر

بسبب حركة استفزازية من حماتها.. زوجة تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة من إعلان زواجها

حريق هائل في برج سكني بالفيوم.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتل كوفي.. شاهد سيارة تقدم البهجة في كوب قهوة

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية