العلاج بالضوء.. تعرف على استخداماته وشروطه ومخاطره

يعد العلاج بالضوء، أحد أبرز صيحات العلاج، حيث يستخدم فى علاج العديد من الأمراض خاصة المرتبطة بالجهاز العصبي.

وفي هذا التقرير، نعرض لكم أهم أسباب العلاج بالضوء، ودواعى استخدامه وشروط استخدامه، وذلك وفقا لما ذكره موقع " Mayo Clinic".

وقد ترغب في تجربة العلاج بالضوء لعدد من الأسباب وهي:

• للاضطراب العاطفي الموسمي أو حالة أخرى.

• تريد تجربة علاج آمن وله آثار جانبية قليلة.

• تريد زيادة فعالية الأدوية المضادة للاكتئاب أو استشارات الصحة العقلية (العلاج النفسي).

• تحتاج إلى تجنب الأدوية المضادة للاكتئاب أثناء الحمل أو أثناء الرضاعة الطبيعية.

• تناول جرعة أقل من الأدوية المضادة للاكتئاب.





الشروط المستخدمة من أجلها

يستخدم العلاج بالضوء كعلاج لعدة حالات، منها:

• الحزن

• أنواع الاكتئاب التي لا تحدث بشكل موسمي

• اختلاف التوقيت

• اضطرابات النوم

• التكيف مع جدول العمل الليلي

• مرض عقلي





يختلف العلاج بالضوء المستخدم لعلاج الأمراض الجلدية، مثل الصدفية عن نوع العلاج بالضوء المستخدم للحالات المذكورة سالفا، ويستخدم العلاج بالضوء لاضطرابات الجلد مصباحًا ينبعث منه ضوء الأشعة فوق البنفسجية (UV)، ويجب تصفية هذا النوع من الضوء في صناديق العلاج بالضوء المستخدمة للاضطراب العاطفي الموسمي وحالات أخرى لأنه يمكن أن يضر عينيك وبشرتك.





مخاطر العلاج بالضوء:

العلاج بالضوء آمن بشكل عام، وإذا حدثت آثار جانبية ، فعادة ما تكون خفيفة وقصيرة الأمد، قد تشمل:

• إجهاد العين

• صداع الراس

• غثيان

• التهيج أو الانفعالات

• الهوس والنشوة وفرط النشاط أو الانفعالات المرتبطة بالاضطراب ثنائي القطب

عندما تحدث آثار جانبية ، فقد تختفي من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة من بدء العلاج بالضوء، قد تكون قادرًا أيضًا على إدارة الآثار الجانبية عن طريق تقليل وقت العلاج ، أو الانتقال بعيدًا عن صندوق الضوء ، أو أخذ فترات راحة أثناء الجلسات الطويلة أو تغيير الوقت الذي تستخدم فيه العلاج بالضوء من اليوم، تحدث إلى طبيبك للحصول على المشورة إذا كانت الآثار الجانبية تمثل مشكلة.





متى يجب توخي الحذر

من الأفضل أن تكون تحت رعاية أخصائي صحي أثناء استخدام العلاج بالصندوق الضوئي، من الجيد دائمًا التحدث إلى الطبيب قبل بدء العلاج بالضوء ، ولكن من المهم بشكل خاص إذا:

• لديك حالة تجعل بشرتك حساسة بشكل خاص للضوء ، مثل الذئبة الحمامية الجهازية

• كنت تتناول أدوية تزيد من حساسيتك لأشعة الشمس ، مثل بعض المضادات الحيوية أو مضادات الالتهاب أو المكملات العشبية نبتة سانت جون

• لديك حالة في العين تجعل عينيك عرضة للضرر الناتج عن الضوء





ضوء الأشعة فوق البنفسجية

يجب تصميم صناديق العلاج بالضوء لتصفية الضوء فوق البنفسجي الضار ، لكن البعض قد لا يصفيها بالكامل، يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تسبب تلف الجلد والعين، ابحث عن صندوق العلاج بالضوء الذي ينبعث منه أقل قدر ممكن من الأشعة فوق البنفسجية، إذا كانت لديك مخاوف بشأن العلاج بالضوء وبشرتك، فتحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية.





أسرة تسمير البشرة: ليس بديلًا

يدعي بعض الناس أن أجهزة التسمير تساعد في تخفيف أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي، لكن هذا لم يثبت نجاحه، يمكن للأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من أسرة التسمير أن تلحق الضرر ببشرتك وتزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الجلد.





الحذر من الاضطراب الثنائي القطب

قد يؤدي العلاج بالضوء إلى حدوث هوس لدى بعض الأشخاص المصابين بالاضطراب ثنائي القطب، لذا احصل على نصيحة من طبيبك قبل بدء العلاج بالضوء، إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن كيفية تأثير العلاج بالضوء على مزاجك أو أفكارك، فاطلب المساعدة على الفور.