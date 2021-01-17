لماذا يخاف محمد صلاح من مواجهة مانشستر يونايتد هذه المرة؟





محمد صلاح عانى كثيرا أثناء مواجهات مانشستر يونايتد وصادفه حظ سيء أمام الفريق الأحمر قبل أن ينهي تلك المعاناة بتسجيل هدف من ركلة جزاء، وكافأ نفسه حينها باحتفال خاص، حيث كان فريق مانشستر يونايتد الأوحد في الستة الكبار التي لم يسجل في مرماه محمد صلاح.





لقاءات مانشستر يونايتد وليفربول تكون مثيرة للغاية وتحظى بنسب اهتمام عالمية باعتبار أن الفريقين يمتلكان التاريخ الأكبر في إنجلترا، بواقع 20 لقبا لمانشستر يونايتد مقابل 19 لقبا لـ ليفربول و 13 لقب دوري للأرسنال.





مانشستر يتفوق





يدخل مانشستر يونايتد المباراة برصيد 36 نقطة متفوقا على ليفربول الذي يحل ثالثا في الترتيب برصيد 33 نقطة متراجعا للخلف بعد عدة كبوات وغياب للنجاعة الهجومية لثلاثي الفريق صلاح وماني وفيرمينو.





بينما تعتري قائمة مانشستر يونايتد معنويات مرتفعة بسبب التفوق الكاسح للفريق خلال المباريات الأخيرة وتألق لاعبيه الكبار أمثال بوجبا وفيرنانديز وراشفورد ومارسيال والوافد الجديد إدينسون كافاني.





ويطمح مانشستر في خطف الثلاث نقاط من قلعة الأنفيلد ليؤكد تفوقه على الريدز ويتخذ خطوات جادة نحو الحصول على اللقب الغائب عنه منذ 2013.





ليفربول يتراجع





محمد صلاح أبدى قلقا واضحا قبيل تلك المباراة من خلال تصريحات صحفية قال فيها " "مواجهة مانشستر يونايتد تكتسب أهمية أكبر هذه المرة لأنهم يحتلون المركز الأول ونحن في المركز الثاني".





وتراجع ليفربول عن المركز الأول الذي كان قد انفرد به منذ بداية الموسم مزاحمة مع ايفرتون، مستغلا كبوات مانشستر سيتي، غير أن اليونايتد فاجأهم بالقدوم من منطقة الوسط إلى الأمام ليحتل الصدارة بعد الفوز في 4 مباريات متتالية والتعادل في مباراة وحيدة في الوقت الذي تمكن فيه ليفربول من الفوز في مباراتين فقط من الخمس مباريات الأخيرة.





أزمات هجومية





على الرغم من انفراد محمد صلاح بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا غير أن الثنائي ماني وفيرمينو لا يظهرون خلال هذا الموسم بكامل الانسجام مع النجم المصري وهو ما أثر على الحصيلة التهديفية للثلاثي الأشهر في العالم.





على الجانب الآخر يبدو الوضع أكثر انسجاما بين برونو فيرنانديز ومارسيال وراشفورد، إذ يعد الثلاثي بمساعدة بوجبا من أهم مصادر قوة الفريق وتحقيق المكسب في المباريات المتتالية.





ويأمل يورجن كلوب في التفوق على سولشاير من خلال ثلاثي ليفربول واقتسام الصدارة معه غير أن المباراة التي تنطلق خلال ساعات من المحتمل أن تحمل أحداثا مثيرة.

يدخل النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي أرضية ملعب الأنفيلد محملا بمزيد من القلق في مواجهة فريق مانشستر يونايتد الخصم اللدود لأبناء قلعة الأنفيلد.