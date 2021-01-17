رئيس قوى البرلمان لـ "حنفي الجبالي": قيمة وقامة قضائية كبيرة وإضافة كبيرة للبرلمان

وجه النائب عادل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التهنئة للمستشار حنفي الجبالي على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب 2021، بأغلبية أصوات الأعضاء، مؤكدًا أنه قيمة وقامة قضائية كبيرة وله دور وطنى كبير ومشرف إبان حصار المحكمة الدستورية في عهد جماعة الإخوان الإرهابية.





كما قدم "عياد"، خلال البيان الصادر له، التحية والتقدير لكل من الوكيلين وكافة رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مقدمًا التهنئة لهم على فوزهم بالمناصب القيادية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب 2021، متمنيًا لهم النجاح الباهر خلال الفترة المقبلة في إصدار التشريعات القانونية، والتي تؤكد على إستكمال كافة إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أرض الواقع.





وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الملفات والقوانين الماكثة داخل أدراج اللجنة خلال برلمان 2015، والتي لأبد من أنجاز مناقشتها وتحويلها إلى الجلسة العامة لإصدارها في أسرع وقت ممكن.