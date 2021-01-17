سموحة والإنتاج الحربي.. حقيقة بلع الهاني سليمان لسانه

تعرض الهاني سليمان، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، لإصابة مرعبة خلال مواجهة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله "1-1"، وأقيمت باستاد السلام ضمن اللقاء المؤجل من الجولة السادسة.





وتعرض الهاني سليمان، لإصابة في الوجه عبارة عن جرح في أسفل منطقة العين اليسرى، وهو ما تسببت في فقدانه الوعي بعض الوقت وخروجه من المباراة.





وحسم التعادل الإيجابي 1 - 1 مباراة الإنتاج الحربي سموحة التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الممتاز.

وافتتح الإنتاج الحربي التسجيل مبكرا عن طريق مصطفي البدري في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وتعرض الهاني سليمان حارس مرمى سموحة لإصابة قوية في الوجه في الدقيقة 20، بعد تدخل عنيف مع مهاجم الإنتاج الحربي، وغادر ملعب المباراة وحل عمر صلاح بديلا له.

وفي الدقيقة 79 تمكن حسام حسن من إدراك التعادل لسموحة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة في النهاية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة الثامنة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد وصل الإنتاج إلى النقطة الخامسة في المركز الـ 16.



