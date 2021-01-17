محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي





وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد كالآتي:





في حراسة المرمى: أليسون بيكر





خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو - هندرسون - أندرو روبرتسون





خط الوسط: تياجو ألكانتارا - فينالدوم - شاكيري





خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو









ويحتل مانشستر يونايتد قبل انطلاق المباراة المركز الأول، برصيد 36 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 33 نقطة.





وتقام المباراة الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول.





كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل الريدز لملاقاة مانشستر يونايتد، في قمة الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي" بريميرليج".