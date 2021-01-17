اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم, على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر1 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5654 نقطة بنسبة هبوط بلغت 03ر0%، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر229 مليون سهم تمت عبر 8904 صفقات نقدية بقيمة 11ر25 مليون دينار (نحو 8ر82 مليون دولار).





وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر18 نقطة ليبلغ مستوى 59ر4637 نقطة بنسبة صعود بلغت 40ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر199 مليون سهم تمت عبر 6295 صفقة نقدية بقيمة 4ر12 مليون دينار (نحو9ر40 مليون دولار).





اقرأ أيضا:





وانخفض مؤشر السوق الأول 7ر11 نقطة ليبلغ مستوى 03ر6171 نقطة بنسبة هبوط بلغت 19ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 4ر29 مليون سهم تمت عبر 2609 صفقات بقيمة 6ر12 مليون دينار (نحو 5ر41 مليون دولار).





وعلى صعيد آخر، سجلت مؤشرات البورصة تباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5ر3 مليارات جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 3ر681 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين، وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت7ر1 مليار جنيه.





وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 06ر0 % ليبلغ مستوى 53ر11446 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 01ر1 % ليبلغ مستوى 37ر 2277 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 66ر0 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 35ر3274 نقطة.