15 دقيقة.. سيطرة متبادلة للاعبي ليفربول ومانشستر يونايتد.. وغياب التسديدات

مرت 15 دقيقة من أحداث مباراة فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.





أول ربع ساعة شهدت سيطرة بين لاعبي الفريقين على الكرة في وسط الملعب، دون أن يسدد لاعبو الفريقين أي كرة وسط تكتل دفاعي منهما.









وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد كالآتي:





في حراسة المرمى: أليسون بيكر





خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو - هندرسون - أندرو روبرتسون





خط الوسط: تياجو ألكانتارا - فينالدوم - شاكيري





خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو





ويحتل مانشستر يونايتد قبل انطلاق المباراة المركز الأول، برصيد 36 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 33 نقطة.









كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل الريدز لملاقاة مانشستر يونايتد، في قمة الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي" بريميرليج".