أحمد موسى عن استدعاء "النواب" 18 وزيرا: سابقة لم تحدث

قال الإعلامي أحمد موسي، إن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ستقدم تقارير بشكل دوري للبرلمان خاصة بالملفات التي يتم إنجازها.





وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء سيشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب غدا، معقبا: "أداء مختلف من البرلمان الحالي".





وأردف: "مجلس النواب قدم جدول لرئاسة الوزراء بشأن حضور الوزراء للجلسات، موضحا وزيرا الدولة للإعلام والتعليم العالي أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.





وأكمل: "وزيرا التربية والتعليم والتعاون الدولي أمام مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، ثم يوم الخميس وزير الشباب والرياضة وقطاع الأعمال".





ونوه موسي إلى أنه من المقرر حضور 18 وزيرا لجلسات مجلس النواب لمتابعة ما كل الملفات، مردفا: "قرارات البرلمان هذه المرة سابقة لم تحدث من قبل".



