بفائدة 5%.. تعرف على الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على قرض تطوير الري

الزراعية لتطوير سبل الري، وذلك





وأوضح أنهم يقومون بتوفير برامج توعية وحملات للمزارعين بفوائد الري الحديث، التي ستعود عليهم من حيث زيادة الإنتاج، وتوفير المياه، منوهة بأنهم انتهوا من تطوير سبل الري في 180 ألف فدان حتى الآن، مشيرا إلى أن القروض متوفرة الآن في القرض الزراعي لتوفير الدعم للمزارعين.

قال السعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الاراضي بوزارة الزراعة، إن المساحة الزراعية 9.4 ترليون فدان، منهم 6.1 مليون أراضي قديمة و 3.3 مليون فدان أراضي جديدة، معقبا: الأراضي الجديدة مقرر لها الري بالتنقيط او الرش.وأكمل: هناك تعليمات من القيادة السياسية بمساعدة اصحاب الأراضيمن خلال قرض متوفر من البنك المركزي، منوها إلى أن القرض سيكون ميسر بفائدة 5% لمدة 3 سنوات.