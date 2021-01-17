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رياضة

75 دقيقة.. محمد صلاح يهدر الهدف الأول لـ ليفربول.. والمباراة في طريقها للتعادل

الأحد 17/يناير/2021 - 08:06 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
مرت 75 دقيقة من أحداث مباراة فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي، والنتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين.

أول ربع ساعة شهدت سيطرة بين لاعبي الفريقين على الكرة في وسط الملعب، دون أن يسدد لاعبو الفريقين أي كرة وسط تكتل دفاعي منهما.

حاول بعد ذلك لاعبو ليفربول تسجيل الهدف الأول وأصبحوا أخطر على مرمى دي خيا، وكانت أخطر الفرص عندما مرر ساديو ماني كرة رائعة لفيرمينو الذي سدد الكرة بقوة لكنها ارتطمت بليندولف مدافع مانشستر يونايتد، لترتد محمد صلاح على حدود منطقة الجزاء، لكنه سددها فوق مرمى مانشستر يونايتد في الدقيقة 23.

برونو فيرنانديز كان قريبًا من تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد، بضربة حرة مباشرة في الدقيقة 33، جاورت مرمى أليسون بيكر بقليل.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة ليفربول، ولكن دون تهديد حقيقي على مرمى دي خيا، باستثناء انطلاقة ماني من الجانب الأيسر، لكنه مرر الكرة دون أن يتابعها زملائه في الفريق، وذلك في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 59، أرسل روبرتسون كرة عرضية خطيرة، حاول فيرمينو تسديدها، لكن ماجواير نجح في إخراج الكرة خارج الملعب.

وكان محمد صلاح قريبًا من تسجيل الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 62، عندما سنحت له الكرة داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد، ليسددها لكنها ارتطمت بقدم هاري ماجواير لتخرج لضربة ركنية.

استمرت بعد ذلك السيطرة بين الفريقين على الكرة في منتصف الملعب دون تسديد كرات خطيرة على مرمى أي منهما

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل الريدز لملاقاة مانشستر يونايتد، في قمة الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي" بريميرليج".

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو  - هندرسون - أندرو روبرتسون

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - فينالدوم - شاكيري

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو


ويحتل مانشستر يونايتد قبل انطلاق المباراة المركز الأول، برصيد 36 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 33 نقطة.
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