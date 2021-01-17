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إجراء 1654 "pcr" لجميع الفرق المشاركة فى بطولة العالم لكرة اليد..فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 08:37 م
مسحة طبية للمشاركبن
مسحة طبية للمشاركبن فى كرة اليد
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داليا أحمد
قالت لبنى عسل مقدمة برنامج " الحياة اليوم " إنه تم الإعلان عن الأقام والبيانات للإجراءات الصحية للوفود المشاركة فى بطولة العالم لكرة اليد طبقا لتصريحات خالد مجاهد المتحدث الرسمى بإسم وزارة الصحة والسكان.

أوضحت لبنى عسل خلال برنامجها " الحياة اليوم"، أنه تم تقديم الخمة الطبية ل 234 فرد من الوفود المشاركة فى البطولة  خلال فعاليات مباريات كرة اليد وتقديم العلاج اللازم والتاكيد على أن الجميع بحالة جيدة ، متابعة أنه تم إجراء الغسعافات الأولية ل 7 من أعضاء المنتخبات على أرض الملعب وتقديم الخمدة الطبية 72 من الفرق المشاركة فى البطولة .

أضافت لبنى عسل ، أن ذلك تم من خلال 8 عربيات قوافل طبية متمركزة بمحيط الاستادات الرياضية التى تشهد البطولة ومن الارقام العلن عنها ان تم تقديم الخدمات الطبية ل 155 من المشاركي فى البطولة والعاملين فى فنادق الاقامة 

وتم اجراء  1654 تحليل "pcr " لفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 لجميع الفرق المشاركة فى البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة .
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