إجراء 1654 "pcr" لجميع الفرق المشاركة فى بطولة العالم لكرة اليد..فيديو

قالت لبنى عسل مقدمة برنامج " الحياة اليوم " إنه تم الإعلان عن الأقام والبيانات للإجراءات الصحية للوفود المشاركة فى بطولة العالم لكرة اليد طبقا لتصريحات خالد مجاهد المتحدث الرسمى بإسم وزارة الصحة والسكان.





أوضحت لبنى عسل خلال برنامجها " الحياة اليوم"، أنه تم تقديم الخمة الطبية ل 234 فرد من الوفود المشاركة فى البطولة خلال فعاليات مباريات كرة اليد وتقديم العلاج اللازم والتاكيد على أن الجميع بحالة جيدة ، متابعة أنه تم إجراء الغسعافات الأولية ل 7 من أعضاء المنتخبات على أرض الملعب وتقديم الخمدة الطبية 72 من الفرق المشاركة فى البطولة .





أضافت لبنى عسل ، أن ذلك تم من خلال 8 عربيات قوافل طبية متمركزة بمحيط الاستادات الرياضية التى تشهد البطولة ومن الارقام العلن عنها ان تم تقديم الخدمات الطبية ل 155 من المشاركي فى البطولة والعاملين فى فنادق الاقامة





وتم اجراء 1654 تحليل "pcr " لفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 لجميع الفرق المشاركة فى البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة .