ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: تحليل pcr لمنتخبات كرة العالم لليد كل 24 ساعة

الأحد 17/يناير/2021 - 11:38 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة والمتحدث الرسمي بإسم اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد أن قواعد فحص " pcr" الذي يجرى للاعبين في البطولة تم تعديلها بالتنسيق بين وزارتي الصحة والشباب والرياضة لتكون كل أربعة وعشرين ساعة بدلًا من 72 ساعة.

وأوضح مجاهد في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن هذه القواعد لاتشمل اللاعبين فقط بل تشمل كل المقيمين داخل منشات البطولة سواء أعضاء الاتحاد الدولي أو فرق منظمة أو منتخبات مشاركة وتشمل الاجراءاءت كل من يتواجد في المجموعات المغلقة قائلا: " من تثبت إيجابية فحوصاته يتم نقله لاقرب مستشفى لتقييم الحالة وعمل كل الفحوصات اللازمة وإذا كانت الاصابة بسيطة تنقل إلى أحد فنادق العزل وإذا تستدعي البقاء في المستشفى يتم نقلهم لاحد مستشفيات العزل التابعة للوزارة ".


وقال مجاهد عن اصابات منتخب كاب فيردى الاصابات لم تحدث فجأة حيث أن منتخب كاب فيردي وصل في الرابع عشر من يناير فعند وصوله تم إجراء فحص "pcr وفي اليوم التالي ثبت غصابة اربعة حالات غيجابية بين صفوف اللاعبين وتم عزلهم بعد الفحوصات والتقييم تم إجراء الفحوصات مجددًا في يوم 16 يناير تبين ظهور 2 حالة إيجابية بإجمالي 6 حالات بالاضافة لستة أخرين قبل وصولهم لمصر ومن ثم فإن عدم إكتمال أعداد لاعبي الفريق أدى لانسحابه ".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اجتماع موسع لوزيري الرياضة والصحة ورئيس الاتحاد الدولي لليد لمناقشة تفاصيل الاستعداد لبطولة العالم

مراجعة إجراءات استقبال الوفود.. وزير الرياضة وحسن مصطفى يناقشان آخر استعدادات مونديال اليد

فحص كل 48 ساعة.. اللجنة المنظمة لمونديال اليد تكشف تفاصيل الإجراءات الاحترازية

10 منتخبات تصل القاهرة غدا للمشاركة في بطولة العالم لليد

مجدي عبدالغني ورانيا يوسف ضيفا Mbc مصر فى "ليلة الخميس"

اللجنة الطبية لمونديال اليد: إجراء تحليل الـpcr لجميع الفرق كل 24 ساعة

ترشيحاتنا

رمضان السيد: الأهلي افتقد الحلول الفردية.. وهدف أيمن أشرف صحيح

أول تعليق من مدرب البنك الأهلي بعد التعادل مع الأهلي

بعد الفيديو المسيء.. استقالة رئيس حي ثالث الإسماعيلية لسبه مواطنة

تفحمت سيارته.. تفاصيل مصرع منتج فني شهير على محور 26 يوليو

صور جديدة من الفرح.. شاهد| نادر حمدى برفقة زوجته

بيان عاجل بشأن غلق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من الفرح.. شاهد| نادر حمدى برفقة زوجته

لسه فى العمر بقية.. تطورات الحالة الصحية لـ منى إش إش

بعد فستانها الأخير.. 10 صور لـ ميريهان حسين عرضتها للانتقاد