الصحة: تحليل pcr لمنتخبات كرة العالم لليد كل 24 ساعة

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة والمتحدث الرسمي بإسم اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد أن قواعد فحص " pcr" الذي يجرى للاعبين في البطولة تم تعديلها بالتنسيق بين وزارتي الصحة والشباب والرياضة لتكون كل أربعة وعشرين ساعة بدلًا من 72 ساعة.



وأوضح مجاهد في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن هذه القواعد لاتشمل اللاعبين فقط بل تشمل كل المقيمين داخل منشات البطولة سواء أعضاء الاتحاد الدولي أو فرق منظمة أو منتخبات مشاركة وتشمل الاجراءاءت كل من يتواجد في المجموعات المغلقة قائلا: " من تثبت إيجابية فحوصاته يتم نقله لاقرب مستشفى لتقييم الحالة وعمل كل الفحوصات اللازمة وإذا كانت الاصابة بسيطة تنقل إلى أحد فنادق العزل وإذا تستدعي البقاء في المستشفى يتم نقلهم لاحد مستشفيات العزل التابعة للوزارة ".





وقال مجاهد عن اصابات منتخب كاب فيردى الاصابات لم تحدث فجأة حيث أن منتخب كاب فيردي وصل في الرابع عشر من يناير فعند وصوله تم إجراء فحص "pcr وفي اليوم التالي ثبت غصابة اربعة حالات غيجابية بين صفوف اللاعبين وتم عزلهم بعد الفحوصات والتقييم تم إجراء الفحوصات مجددًا في يوم 16 يناير تبين ظهور 2 حالة إيجابية بإجمالي 6 حالات بالاضافة لستة أخرين قبل وصولهم لمصر ومن ثم فإن عدم إكتمال أعداد لاعبي الفريق أدى لانسحابه ".